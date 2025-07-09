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09 июля 2025 в 17:39

«Люди приходят и уходят»: Анна Asti подогрела слухи о разрыве с мужем

Певица Анна Asti намекнула на развод с мужем

Певица Анна Asti Певица Анна Asti Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Певица Анна Asti (настоящее имя — Анна Дзюба) намекнула, что рассталась с мужем — бизнесменом и своим концертным директором Станиславом Юркиным, сообщает «Пятый канал». При этом артистка ушла от прямого ответа на вопрос журналистов о разводе.

Сейчас я иду по жизни, улыбаясь, как обычно. Потому что люди приходят и уходят. А приходят, возможно, еще лучше. <...> [Так что] возможно, [это] даже не потеря, а только приобретение, — сказала она.

В феврале стало известно, что Asti рассталась с мужем. Инсайдеры сообщали, что это произошло еще в декабре прошлого года. При этом Станислав Юркин продолжает исполнять обязанности директора артистки.

Примерно в это же время Анна Asti признавалась, что у нее с супругом Станиславом происходят регулярные свидания. По ее словам, они почти не расстаются. Однако они умеют разделять работу и личное, что помогает им в отношениях, добавила артистка.

До этого Анна Asti объяснила появление в интернете своих интимных фото. По ее словам, мошенники украли их с ее телефона и шантажировали, требуя огромные суммы.

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