Названы основные причины отказа мужчин от орального секса

Мужчины могут отказываться от орального секса из-за индивидуальных сексуальных предпочтений, заявила американский психотерапевт Памела Стивенсон Коннолли в статье The Guardian. Это стало ответом на обращение читательницы, которую смущало поведение нового партнера. По словам специалиста, у людей формируются предпочтения, которые могут не включать определенные виды близости. Стивенсон Коннолли отметила, что в зрелом возрасте у человека обычно складывается устоявшийся сексуальный стиль.

В 55 лет у него (мужчины. — NEWS.ru) уже сложился устоявшийся сексуальный стиль, который необязательно включает в себя все, что вам нравится. Обещание заняться оральным сексом после свадьбы, скорее всего, является попыткой отказаться от этого вида близости и одновременно заинтриговать вас, — заявила психотерапевт.

Ранее психолог Виктория Богунова заявила, что мужчинам не следует стесняться обсуждать с партнершей вопросы интимной близости и выражать свои желания. Как отметила специалист, подобные откровенные разговоры о сексе являются признаком зрелости и проявлением уважения как к женщине, так и к самому себе.

До этого семейный психолог Мария Долгих высказала мнение, что утверждение об отсутствии секса в длительных отношениях является мифом и служит оправданием для многих пар. Она сказала, что со временем страсть естественным образом трансформируется в спокойную привязанность, что считается нормальным процессом.