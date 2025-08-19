Переговоры Путина и Трампа на Аляске
19 августа 2025

Сексолог рассказала, что влияет на развитие полового влечения у зумеров

Сексолог Миллер: молодежь применяет механизмы сублимации половой жизни

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Среди молодых людей начали появляться так называемые грейсексуалы, которые редко испытывают сексуальный интерес, рассказал «Москве 24» сексолог Александра Миллер. По его словам, на либидо зумеров влияют современные реалии, в том числе жизнь в соцсетях.

Молодежь применяет механизм сублимации, как бы перенаправляя сексуальную энергию в другое, более продуктивное, по их мнению, русло — работу, учебу, творчество или хобби, — сообщила эксперт.

По его словам, развитие цифровых технологий и социальных сетей привело к тому, что общение вживую с противоположным полом становится все меньше. Это затрудняет возникновение симпатии, которая и приводит к сексу.

Ранее сексолог и психолог Александра Миллер заявила, что полные мужчины вызывают больше доверия у женщин, чем накачанные или подтянутые. Так она объяснила исследование китайских ученых, которое показало, что женщин больше привлекают мужчины с индексом массы тела от 23 до 27.

