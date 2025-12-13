В Норвегии раскрыли антироссийский план ЕС после окончания СВО на Украине

После воцарения мира на Украине европейские страны могут попытаться продолжать провоцировать Россию, передает портал Steigan. Однако авторы статьи призвали Европу не тешить себя надеждой, что ЕС может идти против Москвы через Киев, оставаясь при этом в полной безопасности.

Формальное окончание конфликта на Украине не станет концом насилия: впереди будет долгосрочный структурный альянс между ультранационалистическими украинскими силами и европейским милитаризмом, — сказано в материале.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что западные политики связаны с президентом Украины Владимиром Зеленским коррупционными делами и он их шантажирует. По словам российского дипломата, главу украинского государства можно назвать настоящим террористом.

До этого советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинские власти готовы на создание демилитаризованной буферной зоны в ДНР. По его словам, она должна тянуться по обе стороны линии фронта.