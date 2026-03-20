Названы главные различия между панической атакой и сердечным приступом

Паническая атака отличается от инфаркта миокарда характером боли, заявила «Газете.Ru» кардиолог Ирина Тарасова. В первом случае она будет острой колющей, а во втором случае — давящей, жгучей или сжимающей. По словам врача, различается и продолжительность их симптомов.

Во время панической атаки боль может перемещаться из одной зоны в другую, а также усиливаться при глубоком вдохе, уточнила Тарасова. А при сердечном приступе она локализируется за грудиной и не зависит от дыхания или движений. Кроме того, боль во время инфаркта может отдавать в левую руку, плечо, нижнюю челюсть или спину.

Паническая атака, как правило, длится от нескольких минут до получаса, а затем постепенно ослабевает. При инфаркте же болевой синдром сохраняется дольше и может лишь усиливаться со временем, заключила врач.

Ранее кардиолог Елена Голухова рассказала, что правильное питание, качественный сон, регулярная физическая активность и отказ от курения поддержат здоровье сердца и сосудов. По ее словам, также немаловажно контролировать уровень глюкозы и липидов в крови, вес и артериальное давление.