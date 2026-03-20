Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 марта 2026 в 11:40

Роспотребнадзор прояснил ситуацию с радиацией в Дагестане

Роспотребнадзор регулярно замеряет радиацию в Дагестане из-за Ирана

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Специалисты Роспотребнадзора ежедневно проверяют уровень радиации на территории Дагестана, заверила глава федеральной службы Анна Попова на коллегии ведомства. По ее словам, такие меры связаны с ситуацией в Иране.

Конечно, у нас постоянно в поле зрения «Фукусима», конечно же, Запорожская АЭС и новые вызовы — это Иран, теперь уже постоянно идущие [замеры] в Дагестане, — отметила Попова.

Замеры проводятся трижды в день с июня 2025 года. Попова напомнила, что тогда появились первые данные о рисках авиационного инцидента.

Ранее было подтверждено попадание одного из выпущенных США или Израилем снарядов по территории АЭС «Бушер». Как сообщили в пресс-службе Организации атомной энергии Ирана, удар произошел во вторник, 17 марта, около 18:30 мск.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что главной ядерной угрозой в ситуации вокруг Ирана остается возможная атака на атомную электростанцию «Бушер». Он подчеркнул, что такие объекты должны оставаться неприкосновенными.

Роспотребнадзор
Анна Попова
радиация
Дагестан
Иран
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.