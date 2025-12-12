Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Во Франции узнали о согласии Украины насчет Донбасса

Le Monde: Украина готова создать демилитаризованную буферную зону в Донбассе

Михаил Подоляк Михаил Подоляк Фото: Sha Dati/XinHua/Global Look Press
Киев готов к созданию демилитаризованной буферной зоны в Донбассе, пишет французская газета Le Monde со ссылкой на советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка. По данным источника, для этого украинские власти рассчитывают на взаимный отвод ВС РФ от линии фронта.

Демилитаризованная зона должна существовать по обе стороны линии фронта. Необходимо будет определить с логической и юридической точки зрения, необходимо ли будет вывести все виды вооружений или только тяжелые, — уточнил Подоляк.

При этом он подтвердил, что часть территорий должна остаться под контролем России. Газета отмечает, что такой пункт содержится в переработанном Украиной и ее европейскими союзниками мирном плане, который Киев передал США.

Ранее стало известно, что украинская сторона может согласиться сдать весь Донбасс России. Аналитики утверждают, что Киеву придется принять выгодные Москве условия при сценарии, где Европа неспособна повлиять на результат переговоров, от которых ее отстранили.

