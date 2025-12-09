ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 12:11

Украина может согласиться сдать России целый регион

Sky News: Украина может согласиться передать Донбасс России

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Украина может согласиться передать весь Донбасс российской стороне, информирует Sky News. По данным источника, Киеву придется принять выгодные Москве условия при сценарии, где Европа неспособна повлиять на исход переговоров, от которых она отстранена.

Это подразумевает передачу территорий Донбасса, которые все еще находятся под контролем Украины, — говорится в публикации.

Телеканал отмечает, что сдача региона, предположительно, будет сопровождаться серьезными волнениями внутри Украины. При этом сроков такого шага не называют.

Ранее украинский чиновник сообщил, что новая версия мирного плана США по Украине включает в себя более жесткие условия по уступкам территории. Эту тему обсуждали президент Владимир Зеленский и спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф в рамках телефонных переговоров.

Во вторник, 9 декабря, украинский лидер прибыл в Рим. Здесь Зеленский встретится с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а также с папой Римским Львом XIV. Глава Украины к вечеру должен передать президенту США Дональду Трампу правки к мирному плану.

Украина
Донбасс
Россия
регионы
