09 декабря 2025 в 10:41

Раскрыты нюансы новой версии мирного плана США по Украине

Axios: новая версия плана США по Украине подразумевала более жесткие условия

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Новая версия мирного плана американской стороны по Украине включала более жесткие условия по уступкам территории, заявил Axios неназванный украинский чиновник. По данным источника, ее обсуждали президент Владимир Зеленский и спецпосланник главы США Стив Уиткофф по телефону.

Украинский чиновник заявил, что предложение США включало более жесткие условия, чем предыдущие версии, по таким вопросам, как территория и контроль над атомной электростанцией в Запорожье, — говорится в статье.

Какие именно условия стали более жесткими не раскрывается. Чиновник отметил, что при этом мирный план вовсе не прояснял вопрос гарантий безопасности Киеву со стороны Вашингтона.

При этом в Германии считают, что предложения США по Украине поставили киевские власти в крайне трудное положение. Аналитики убеждены, что полный отказ от мирного плана оскорбил бы Вашингтон, а принятие привлекло бы внимание украинских «антикапитуляционистов» и риск беспорядков.

Ранее в Евросоюзе выразили беспокойство активным продвижением мирного плана США, который разработан вместе с Россией. Лидеры ЕС посчитали соглашение полной «капитуляцией Запада». Также в объединении тревожатся из-за риска «уничтожения Европы».

США
Украина
территории
Стив Уиткофф
