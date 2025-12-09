Раскрыты нюансы новой версии мирного плана США по Украине

Новая версия мирного плана американской стороны по Украине включала более жесткие условия по уступкам территории, заявил Axios неназванный украинский чиновник. По данным источника, ее обсуждали президент Владимир Зеленский и спецпосланник главы США Стив Уиткофф по телефону.
Украинский чиновник заявил, что предложение США включало более жесткие условия, чем предыдущие версии, по таким вопросам, как территория и контроль над атомной электростанцией в Запорожье, — говорится в статье.
Какие именно условия стали более жесткими не раскрывается. Чиновник отметил, что при этом мирный план вовсе не прояснял вопрос гарантий безопасности Киеву со стороны Вашингтона.
При этом в Германии считают, что предложения США по Украине поставили киевские власти в крайне трудное положение. Аналитики убеждены, что полный отказ от мирного плана оскорбил бы Вашингтон, а принятие привлекло бы внимание украинских «антикапитуляционистов» и риск беспорядков.
Ранее в Евросоюзе выразили беспокойство активным продвижением мирного плана США, который разработан вместе с Россией. Лидеры ЕС посчитали соглашение полной «капитуляцией Запада». Также в объединении тревожатся из-за риска «уничтожения Европы».