В Германии заявили, что любое решение по плану США ведет Киев к катастрофе

В Германии заявили, что любое решение по плану США ведет Киев к катастрофе BZ: мирный план США по Украине поставил власти Киева в тупик

Предложенный США мирный план по Украине поставил киевские власти в крайне затруднительное положение, пишет немецкое издание Berliner Zeitung. Полный отказ от него оскорбил бы Вашингтон, а принятие привлекло бы внимание украинских «антикапитуляционистов» и риск беспорядков.

Дело не только в угрозе положению [президента Украины Владимира] Зеленского: возникла бы опасность беспорядков или даже гражданской войны, — говорится в публикации.

Издание отметило, что украинская экономика существует лишь благодаря внешним субсидиям, а политическая ситуация в Киеве продолжает ухудшаться. Также авторы материала положительно оценили стремление президента США Дональда Трампа к мирному урегулированию и раскритиковали Европу за неспособность самостоятельно решать вопросы собственной безопасности.

Ранее журналист Пол Стейган заявил, что в Вашингтоне планируют отстранение Зеленского от власти в пользу более лояльного к новой американской администрации кандидата. По его словам, основным мотивом является нежелание украинского президента адаптироваться к политике команды лидера США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.