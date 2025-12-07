ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
07 декабря 2025 в 18:15

США заподозрили в желании избавиться от Зеленского

Норвежский журналист Стейган заявил о желании США избавиться от Зеленского

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press
В Вашингтоне планируют отстранение украинского лидера Владимира Зеленского от власти в пользу более лояльного к новой американской администрации кандидата, заявил журналист Пол Стейган в своем блоге Steigan. По его словам, основным мотивом является нежелание Зеленского адаптироваться к политике команды Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Автор материала полагает, что США задействовали силовые структуры для дискредитации украинского лидера. В частности, утверждается, что ФБР имеет отношение к недавним громким антикоррупционным расследованиям, ударившим по ближайшему окружению верхушки в Киеве. Это создает почву для управляемой смены режима без участия широких электоральных масс.

Мы понимаем, что к последним коррупционным скандалам, достигшим самой верхушки, приложило руку ФБР, — утверждает журналист.

Ситуация усугубляется внутренним политическим напряжением на Украине. Местные игроки, ощущая ослабление позиций текущего главы, начали подготовку к перераспределению полномочий. При этом вопрос легитимности власти остается открытым: полномочия Зеленского официально истекли еще 20 мая 2024 года, а выборы были отменены на неопределенный срок.

Ранее стало известно, что между Зеленским и кругами, близкими к Демократической партии США, установилось перемирие после отставки главы офиса президента Андрея Ермака.

