Раскрыто содержание разговора Умерова и сотрудников ФБР

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров просил у ФБР защиты от преследования Национальным антикоррупционным бюро Украины по делу о коррупции, сообщает издание «Зеркало недели». Также указывается, что семья Умерова проживает в США.

Встреча Умерова с [директором ФБР Кашем] Пателем, на которую секретарь СНБО пришел вместе с заместителем главы СБУ Александром Покладом, совсем не касалась переговоров между Украиной, США, РФ и Европой. <...> На ней говорили о желательном отсутствии со стороны ФБР экспертной, следственной или иной профессиональной помощи НАБУ в деле Миндича, — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что встречи с ФБР заставили волноваться западных чиновников, которых держат в неведении касательно целей и содержания бесед. Журналисты не исключили, что Умеров и другие украинские чиновники пытаются добиться амнистии в случае обвинений коррупции. Также существует мнение, что через секретаря СНБО Вашингтон оказывает давление на администрацию президента Владимира Зеленского.