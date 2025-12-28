В США два вертолета столкнулись друг с другом над городом

В США два вертолета столкнулись друг с другом над городом В Нью-Джерси два вертолета столкнулись в воздухе и разбились

В городе Хаммонтон в американском штате Нью-Джерси в воздухе столкнулись два вертолета, после чего оба рухнули на землю, сообщает портал NJ.com. Авиакатастрофа произошла около 12:00 по местному времени над жилой территорией. Точная информация о погибших и пострадавших уточняется.

По предварительным данным, один вертолет упал в лесополосе, а второй рухнул в черте города. После падения на месте возник сильный пожар, в небо поднялся густой черный дым. Экстренные службы работают в месте происшествия.

