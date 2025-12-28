Новый год — 2026
28 декабря 2025 в 20:58

В США два вертолета столкнулись друг с другом над городом

В Нью-Джерси два вертолета столкнулись в воздухе и разбились

Скорая помощь США Скорая помощь США Фото: Shutterstock/FOTODOM
В городе Хаммонтон в американском штате Нью-Джерси в воздухе столкнулись два вертолета, после чего оба рухнули на землю, сообщает портал NJ.com. Авиакатастрофа произошла около 12:00 по местному времени над жилой территорией. Точная информация о погибших и пострадавших уточняется.

По предварительным данным, один вертолет упал в лесополосе, а второй рухнул в черте города. После падения на месте возник сильный пожар, в небо поднялся густой черный дым. Экстренные службы работают в месте происшествия.

Ранее в Рио-де-Жанейро недалеко от пляжа Копакабана в океан упал сверхлегкий самолет, буксировавший рекламный баннер. По словам очевидцев, перед падением был слышен взрыв. Пилот, для которого это был первый такого рода полет, погиб.

До этого в Турции обнаружили черный ящик разбившегося частного самолета Falcon 50, на борту которого находился начальник Генштаба Вооруженных сил Ливии. Известно, что выполнявший рейс Анкара — Триполи лайнер запросил возвращение из-за технической неисправности, но разбился через 20 минут после вылета.

