Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
15 сентября 2025 в 11:22

Мужчина убил друга и заставил семью расчленить тело

Житель Нью-Джерси убил приятеля и заставил семью участвовать в расчленении трупа

Полиция США Полиция США Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель штата Нью-Джерси (США) Эвертон Томас убил своего приятеля, после чего заставил жену и сына расчленить тело, пишет People. По данным полиции Дептфорда, камеры зафиксировали, как 48-летний Гарольд Миллер — младший вошел в дом Томаса, вскоре раздался выстрел.

В последний раз мужчину видели утром 12 июня, он играл с друзьями в карты. После начавшихся поисков его автомобиль обнаружили пустым. Камеры наблюдения при этом зафиксировали, как члены семьи Томаса несколько раз выносили из подвала пакеты и выкидывали их в мусорные баки. Позже они покинули город. Очевидцы обратили внимание на сильный запах и «интенсивную уборку» в доме.

Согласно версии следствия, мужчина убил приятеля, отогнал его автомобиль и привлек к избавлению от улик 22-летнего сына Дешона и супругу Шерри Паркер. Им пришлось распилить тело бензопилой.

Ранее в пресс-службе МВД России сообщили, что житель города Глазов в Удмуртии убил супругу во время ссоры и заявил в полицию о пропаже женщины. Правоохранительные органы выяснили, что мужчина расчленил тело жены, упаковал останки в пакеты и вывез их в лес. Однако в багажнике автомобиля россиянина остались следы крови, которые заметили полицейские.

убийства
расчленения
США
нью-джерси
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российский регион за час атаковали десятки БПЛА
«Виновен в геноциде русских»: кем был Дудаев, которым восхищается Пугачева
В Петербурге озвучили, как изменится демографическая ситуация в городе
«Пропитана ненавистью»: в Чечне оценили высказывания Пугачевой
Реклама энергетиков существенно изменится с марта 2026 года
Тело погибшей биатлонистки будет покоиться в горах
«Северные потоки» взорвали США: узнали эксклюзивные подробности теракта
Игнорирующим СВО россиянам ветераны зададут серьезные вопросы
Биржевая цена на золото снова обновила исторический максимум
Ученый назвал профессию, которую ИИ не отнимет никогда
Легендарный хоккеист умер на 87-м году жизни
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Беллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.