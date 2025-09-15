Мужчина убил друга и заставил семью расчленить тело

Житель штата Нью-Джерси (США) Эвертон Томас убил своего приятеля, после чего заставил жену и сына расчленить тело, пишет People. По данным полиции Дептфорда, камеры зафиксировали, как 48-летний Гарольд Миллер — младший вошел в дом Томаса, вскоре раздался выстрел.

В последний раз мужчину видели утром 12 июня, он играл с друзьями в карты. После начавшихся поисков его автомобиль обнаружили пустым. Камеры наблюдения при этом зафиксировали, как члены семьи Томаса несколько раз выносили из подвала пакеты и выкидывали их в мусорные баки. Позже они покинули город. Очевидцы обратили внимание на сильный запах и «интенсивную уборку» в доме.

Согласно версии следствия, мужчина убил приятеля, отогнал его автомобиль и привлек к избавлению от улик 22-летнего сына Дешона и супругу Шерри Паркер. Им пришлось распилить тело бензопилой.

Ранее в пресс-службе МВД России сообщили, что житель города Глазов в Удмуртии убил супругу во время ссоры и заявил в полицию о пропаже женщины. Правоохранительные органы выяснили, что мужчина расчленил тело жены, упаковал останки в пакеты и вывез их в лес. Однако в багажнике автомобиля россиянина остались следы крови, которые заметили полицейские.