04 сентября 2025 в 14:48

Россиянин попытался инсценировать пропажу убитой жены и просчитался

Житель Удмуртии убил жену и заявил в полицию о ее пропаже

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Житель города Глазов в Удмуртии убил свою супругу во время ссоры и заявил в полицию о пропаже женщины, сообщили в пресс-службе МВД России. Правоохранительные органы выяснили, что мужчина расчленил тело жены, упаковал останки в пакеты и вывез их в лес. Однако в багажнике автомобиля россиянина остались следы крови, которые заметили полицейские.

В багажнике автомобиля подозреваемого сыщики обнаружили следы крови. Экспертиза показала, что биоматериал принадлежит пропавшей женщине. После чего оперативники задержали подозреваемого, — говорится в сообщении.

После задержания подозреваемый сознался в совершенном преступлении. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Житель Удмуртии был заключен под стражу.

Ранее в Москве женщина 1935 года рождения была найдена мертвой в квартире жилого дома на Братиславской улице. На теле погибшей обнаружены многочисленные ножевые ранения и иные травмы. Предполагается, что пенсионерку зарезал собственный внук.

