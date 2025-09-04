Саммит ШОС — 2025
04 сентября 2025 в 10:35

Внук зарезал собственную бабушку в московской квартире

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Женщина 1935 года рождения найдена мертвой в квартире жилого дома на Братиславской улице в Москве, сообщили в управлении Следственного комитета России по городу. На теле погибшей обнаружены многочисленные ножевые ранения и иные травмы. Предполагается, что пенсионерку зарезал собственный внук.

В квартире жилого дома, расположенного на улице Братиславской в городе Москве, обнаружено тело женщины 1935 года рождения с признаками насильственной смерти в виде ножевых ранений и иных телесных повреждений. Предварительно установлено, что телесные повреждения женщине нанес ее внук, — говорится в сообщении.

По факту произошедшего проводится доследственная проверка. На месте убийства работают следователи и криминалисты. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Сыктывкаре мужчина с ножом напал на свою жену прямо в парикмахерской, где она работала. Он нанес ей удар в шею. На опубликованных кадрах видно, как пострадавшая кладет окровавленный предмет, похожий на нож, на стул, а затем прикладывает к ране белую ткань.

