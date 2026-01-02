Новый год — 2026
Посол заявил об усилении антироссийского курса в европейской стране

Посол Тарабрин: победа леволибералов в Нидерландах закрепила антироссийский курс

Антироссийский политический курс властей Нидерландов, последовательно реализуемый в течение последних лет, закрепился после победы на досрочных парламентских выборах проевропейского леволиберального движения «Демократы-66», заявил ТАСС посол РФ Владимир Тарабрин. Дипломат также отметил системный, а не временный характер антироссийской повестки в этой стране.

Итоги парламентских выборов в Нидерландах подтвердили сложившуюся тенденцию. Победа «Демократов-66» и усиление позиций политических сил, открыто исповедующих антироссийскую риторику, вряд ли могут рассматриваться как качественно новый этап, — сказал дипломат.

Ранее Тарабрин говорил, что Нидерланды на протяжении 2025 года проводили крайне активную политику в сфере милитаризации. Он указал, что государство быстро становится важнейшим элементом инфраструктуры Североатлантического альянса. Дипломат пояснил, что страна позиционирует себя как один из ключевых компонентов военной инфраструктуры НАТО.

До этого лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс говорил, что Европа быстро превращается в континент, который напоминает средневековье. Политик считает, что культурная самобытность европейских стран может быть утрачена.

