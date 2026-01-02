Психолог объяснила, почему людям периодически необходимы «часы тишины»

Люди должны сознательно устраивать себе «часы тишины», заявила семейный психолог Дарья Сальникова. По ее словам, которые приводит «Радио 1», это необходимо, чтобы мозг переработал информацию.

Выход — сознательно устраивать себе «часы тишины». Это время, когда вы просто идете по улице, смотрите на деревья, занимаетесь рутиной или просто ни о чем не думаете. Именно в такие моменты, когда внешний шум стихает, происходит самое важное — мозг развивается, — объяснила эксперт.

Сальникова посоветовала начинать с изменения вечернего образа жизни: положить телефон подальше, отключиться от чатов, чтобы позволить мозгу учиться расслабляться. Она подчеркнула, что тогда качество сна улучшится, а утреннее пробуждение станет проще. Психолог также отметила, что польза таких действий основана не на мистике, а на принципах нейрофизиологии.

Ранее психолог Наталья Водопьянова заявила, что январские выходные рекомендуется посвятить любимому хобби, семейному досугу и спорту — это поможет эмоционально восстановиться и избавиться от накопленной за год усталости. В период зимнего отдыха важно постараться навести порядок в мыслях и начать отложенные дела.