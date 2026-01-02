Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
02 января 2026 в 11:08

Психолог объяснила, почему людям периодически необходимы «часы тишины»

Психолог Сальникова: людям нужны моменты тишины, чтобы мозг развивался

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Люди должны сознательно устраивать себе «часы тишины», заявила семейный психолог Дарья Сальникова. По ее словам, которые приводит «Радио 1», это необходимо, чтобы мозг переработал информацию.

Выход — сознательно устраивать себе «часы тишины». Это время, когда вы просто идете по улице, смотрите на деревья, занимаетесь рутиной или просто ни о чем не думаете. Именно в такие моменты, когда внешний шум стихает, происходит самое важное — мозг развивается, — объяснила эксперт.

Сальникова посоветовала начинать с изменения вечернего образа жизни: положить телефон подальше, отключиться от чатов, чтобы позволить мозгу учиться расслабляться. Она подчеркнула, что тогда качество сна улучшится, а утреннее пробуждение станет проще. Психолог также отметила, что польза таких действий основана не на мистике, а на принципах нейрофизиологии.

Ранее психолог Наталья Водопьянова заявила, что январские выходные рекомендуется посвятить любимому хобби, семейному досугу и спорту — это поможет эмоционально восстановиться и избавиться от накопленной за год усталости. В период зимнего отдыха важно постараться навести порядок в мыслях и начать отложенные дела.

