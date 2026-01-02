Новый год — 2026
02 января 2026 в 11:35

В Ленинградской области в кадр попало необычное природное явление

В небе над Ленинградской областью были замечены световые столбы

Санкт-Петербург Санкт-Петербург Фото: Алексей Даничев/РИА Новости
Над территорией Ленинградской области зафиксировали редкое природное явление — световые столбы, пишет Telegram-канал «Астрофотоболото». Оптические эффекты были видны в ряде населенных пунктов региона, включая Гарболово и Вартемяги.

Световые столбы очень часто принимают за северное сияние. В этот раз немного севернее Санкт-Петербурга можно было увидеть целый «световой лес». В момент наблюдения температура воздуха составляла от −14 до −22 градусов, что является довольно необычными и прохладными условиями для этого времени года.

Ранее редкое природное явление в виде ярких световых столбов наблюдалось в Кемерово. Причиной его появления стали сильные морозы. Специалисты Кемеровского гидрометцентра добавили, что в прошлом на территории региона официальных случаев фиксации подобного явления не было. Световые столбы формируются в тот момент, когда свет от источников отражается от ледяных кристаллов, парящих в воздухе. Их форма обычно бывает ровной и узкой, а внешний вид часто сравнивают с ледяными иглами.

До этого появились фотографии северного сияния, которое было видно в Ленинградской области. Уникальным природным явлением могли насладиться жители Выборгского и Всеволожского районов.

