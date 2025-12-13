Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 21:26

Завораживающие фото северного сияния в Ленобласти появились в Сети

Опубликованы кадры северного сияния в Ленинградской области

Фото: Patrick Pleul/dpa/Global Look Press
Пользователи Сети поделились снимками Северного сияния в Ленинградской области. В издании «Фонтанка» уточнили, что природным явлением любовались жители Выборгского и Всеволожского районов.

Отмечается, что северное сияние возникает в результате взаимодействия частиц солнечного ветра с магнитосферой Земли. Явление может принимать различную форму и цвета, создавая в небе уникальные всполохи.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд предупредил россиян, что в 13 и 14 декабря в отдельных регионах страны прогнозируются неблагоприятные погодные условия. Он заявил, что на побережье Мурманской области ожидается сильный ветер, скорость которого может достигать 28 метров в секунду, а также снегопад, что увеличивает риск метели.

Также кандидат биологических наук Павел Глазков предупредил москвичей о возможности столкнуться с бурыми медведями. Он подчеркнул, что речь в том числе идет и об исторической части города. По словам эксперта, подобные случаи уже фиксировались в столице. Он также добавил, что популяция бурого медведя растет по всей России.

