Россиян ждут опасные природные явления

В выходные в отдельных регионах страны прогнозируются неблагоприятные погодные условия, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости. На побережье Мурманской области ожидается сильный ветер, скорость которого может достигать 28 метров в секунду, а также снегопад, что увеличивает риск метели. Аналогичные погодные условия прогнозируются и на побережье Ненецкого автономного округа.

По словам эксперта, в Карелии ожидаются сильные осадки, включая мокрый снег. В Архангельской области также прогнозируется обильный снегопад, который может ухудшить видимость и создать сложности для движения наземного транспорта.

В Краснодарском крае 13 декабря прогнозируются обильные осадки, включая дождь и мокрый снег. На юге и востоке Крыма также ожидается сильный дождь.

Ранее сообщалось, что мощные циклоны приближаются к регионам Дальнего Востока. На Чукотке, Камчатке и в Магаданской области в выходные ожидаются сильные метели и ураганный ветер. На юге Камчатки прогнозируются сильный снегопад и ветер до 30 метров в секунду, а местами его скорость может достигнуть 33 метров в секунду.