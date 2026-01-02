Российский регион 1 января стал самым холодным местом на Земле В Якутии зафиксирована самая низкая температура на Земле в минус 53,1 градуса

Рекордно низкие температуры на планете 1 января 2026 года были зарегистрированы в Якутии, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр. В этом регионе столбики термометров опустились до минус 53,1 градуса по Цельсию.

В селе Эльген, которое расположено в Магаданской области, температура составила минус 51 градус. На третьей позиции оказался известный якутский поселок Оймякон, там 1 января было зафиксировано минус 50,6 градуса.

В то же время самым жарким местом на Земле в этот день стал город Гаруа, который находится в Камеруне. Температура воздуха там поднялась до плюс 40,4 градуса. Второе и третье места в этом рейтинге заняли австралийский Порт-Хедленд (плюс 39,8 градуса) и город Манго в западноафриканском Того (плюс 39,5 градуса).

Ранее сообщалось, что самый холодный день на Земле в 2025 году пришелся на 9 июля. Температурный рекорд был зафиксирован на российской научной станции «Восток», расположенной в Антарктиде. В этот день столбик термометра опустился до отметки минус 81,3 градуса по Цельсию. При этом абсолютный исторический минимум для этой станции установлен еще в 1983 году — минус 89,2 градуса.