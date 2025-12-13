Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 07:27

Мощный циклон обрушится на три российских региона

Вильфанд предупредил о приходе циклона на Дальний Восток, Чукотку и Камчатку

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Мощный циклон приближается к ряду регионов Дальнего Востока, заявил в беседе с РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В выходные на Чукотке, Камчатке и в Магаданской области ожидаются сильные метели и ураганный ветер.

Традиционно в это время очень активны циклоны на западе Тихого океана. Это приводит к тому, что меняется температура в прибрежных районах. В Магаданской области, на Чукотке, на Камчатке, — пояснил Вильфанд.

Циклон, приближающийся к Берингову проливу, вызовет в Магаданской области сильный снег, метель и усиление ветра до 25–30 метров в секунду. На Чукотке также прогнозируются порывы ветра до 30 метров в секунду.

Наиболее сложные условия ожидаются на юге Камчатки. Там циклон принесет сильный снегопад и ветер до 25–30 метров в секунду, а 13–14 декабря его скорость может достигнуть 33 метров в секунду, что классифицируется как ураган.

Жителям этих регионов следует быть готовыми к крайне неблагоприятным погодным условиям в ближайшие дни. Ураганный ветер и метели могут создать серьезные трудности для транспорта и коммунального хозяйства.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе похолодало, температура воздуха опустилась до -5 градусов. Наиболее низкий показатель зафиксирован в подмосковном Зарайске.

