В Европе раскрыли, почему Украине грозит экономический крах из-за Одессы WSJ: обстановка в Одессе может спровоцировать крах экономики Украины

Удары по инфраструктурным объектам в Одессе могут обернуться крахом для экономики Украины, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). Журналисты отметили, что это негативно влияет на экспортный потенциал Киева.

Авторы также назвали Одессу «экономическим спасательным кругом» Украины. При этом в публикации говорится, что Киев занимается вывозом около 90% сельхозпродукции с помощью моря, и даже кратковременные сбои в работе порта могут привести к серьезным последствиям для всей украинской экономики в долгосрочной перспективе, уверены журналисты.

Ранее осведомленные источники в энергетическом секторе сообщили, что Киев и значительная часть Украины находятся на грани полного отключения электричества. Они связывают возрастающие риски с серьезными повреждениями энергетической инфраструктуры.

Также глава одесской военной администрации Сергей Лысак сообщил, что объект критической инфраструктуры в городе получил повреждения. По его словам, в результате в Одессе зафиксированы перебои в подаче электричества.