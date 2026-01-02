«Паскуды»: озверевший из-за русской музыки одесский депутат прогнал рабочих Одесский депутат накричал с матами на рабочих из-за песен на русском языке

Депутат Одесского областного совета Андрей Бабенко накричал на строителей за прослушивание российской музыки, пишет «Страна.ua». Он выгнал рабочих с объекта и потребовал прекратить общение на русском языке. В оскорблениях Бабенко использовал ненормативную лексику.

Музыку российскую выключи. Что за российская музыка играет? Не понимаю. <...> Паскуды! — закричал на рабочих Бабенко.

Ранее Верховная рада обратилась к украинскому правительству с призывом ужесточить законодательство, чтобы еще больше ограничить использование русского языка в стране. Согласно постановлению, украинский должен быть единственным языком общения в семьях и при воспитании детей.

Исследование между тем показало, что почти половина жителей Украины продолжают использовать русский язык в повседневной жизни. Так, 46% граждан говорят дома на русском, еще 35% респондентов — на двух языках одновременно. При этом 11,3% украинцев используют исключительно русский язык. Только 53,6% опрошенных заявили, что в семейном кругу общаются исключительно на украинском языке.