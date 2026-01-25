Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 11:05

«Это страшно»: блокадница рассказала, как по Ленинграду вели пленных немцев

Блокадница Нина Соболева вспомнила о марше пленных немцев по улицам Ленинграда

Блокада Ленинграда. Невский проспект Блокада Ленинграда. Невский проспект Фото: Сергей Шиманский/РИА Новости
После прорыва блокады Ленинграда по городу провели пленных немцев, рассказала в беседе с РИА Новости блокадница Нина Соболева, ныне живущая в американском Чикаго. При этом она призналась, что ей, тогда еще маленькой девочке, не хотелось растерзать их.

Нет, мне не хотелось растерзать их. Я ведь не могу сказать, что каждый из этих немцев участвовал в нападении на Ленинград. <...> Я просто грустно смотрела на них. Но это, конечно, было страшно, — отметила собеседница агентства.

Когда блокада началась, Соболевой было семь лет, ее семья жила на Петроградской стороне. Женщина рассказала, что хорошо помнит хлебные карточки, которые выдавали на декаду. Нормой считалось 125 граммов хлеба, добавила она. Пенсионерка добавила, что Великая Отечественная война — важная часть ее жизни, которая воспитала в ней бережное отношение к еде, к вещам и информации.

Ранее в Соцфонде сообщили, что более тысячи жителей блокадного Ленинграда, имеющих инвалидность, начали получать вторую пенсию. Это стало возможным благодаря упрощению порядка присвоения почетного статуса, принятого в октябре 2025 года.

