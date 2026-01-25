Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 11:25

В Британии захотели создать свое ФБР

Великобритания решила создать новую полицейскую службу по аналогии с ФБР

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Правительство Великобритании анонсировало создание новой Национальной полицейской службы (National Police Service, NPS) по аналогу с американским ФБР, пишет Reuters. Целью новой службы станут модернизация полиции, а также усиление борьбы с терроризмом, организованной преступностью и мошенничеством.

Деятельность нового подразделения будет заключаться в объединении усилий Национального агентства по борьбе с преступностью, расследующего дела о наркоконтрабанде и торговле людьми, с другими полицейскими службами общенационального уровня. Руководить структурой будет Национальный комиссар по борьбе с преступностью. Эта должность получит самый высокий ранг среди полицейских чиновников в стране.

Ранее глава ФБР Кэш Патель заявил, что в операции по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес было задействовано элитное подразделение его ведомства. Оно было создано для проведения операций по освобождению заложников. Патель также сообщил о привлечении тактической авиации и сил морского флота.

До этого президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками, рассказал о поведении агентов ФБР во время обыска в резиденции Мар-а-Лаго. Он заявил, что сотрудники бюро в ходе обыска перерыли нижнее белье первой леди США Мелании Трамп. По словам политика, они с женой обнаружили по возвращении домой, что в ее ящике для белья, где все обычно аккуратно сложено, царил полный беспорядок.

