В Британии захотели создать свое ФБР Великобритания решила создать новую полицейскую службу по аналогии с ФБР

Правительство Великобритании анонсировало создание новой Национальной полицейской службы (National Police Service, NPS) по аналогу с американским ФБР, пишет Reuters. Целью новой службы станут модернизация полиции, а также усиление борьбы с терроризмом, организованной преступностью и мошенничеством.

Деятельность нового подразделения будет заключаться в объединении усилий Национального агентства по борьбе с преступностью, расследующего дела о наркоконтрабанде и торговле людьми, с другими полицейскими службами общенационального уровня. Руководить структурой будет Национальный комиссар по борьбе с преступностью. Эта должность получит самый высокий ранг среди полицейских чиновников в стране.

