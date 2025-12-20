Агенты ФБР порылись в белье Мелании Трамп Трамп заявил, что агенты ФБР при обыске в Мар-а-Лаго рылись в белье его жены

Сотрудники Федерального бюро расследований во время обыска в резиденции в Мар-а-Лаго перерыли нижнее белье первой леди США Мелании Трамп, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками. Как передает Fox News, политик добавил, что они с женой вернулись домой, в ее аккуратно сложенном бельевом ящике царил жуткий беспорядок.

Эти животные пытались напасть на меня в Мар-а-Лаго, они залезли в шкаф моей жены, — сказал президент.

Ранее американский президент в шутливой форме пожаловался, что публика любит его жену Меланию больше, чем его самого. Он отметил, что каждый раз во время его выступлений он видит плакаты с надписями о любви к первой леди. Трамп в шутку сказал, что ему не нравится эта ситуация.

До этого образ Мелании Трамп на официальном приеме в честь принца и премьер-министра Саудовской Аравии вызвал оживленную дискуссию в интернете. Первая леди выбрала изумрудное платье с открытыми плечами от дизайнера Elie Saab. Она дополнила наряд черными туфлями, массивными серьгами, объемной прической и естественным макияжем. Мнения пользователей разделились: часть из них сочла образ слишком откровенным для такого мероприятия, а другие высоко оценили выбор цвета и стиль платья.