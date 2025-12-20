Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 10:18

Агенты ФБР порылись в белье Мелании Трамп

Трамп заявил, что агенты ФБР при обыске в Мар-а-Лаго рылись в белье его жены

Мелания Трамп Мелания Трамп Фото: Will Oliver/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Сотрудники Федерального бюро расследований во время обыска в резиденции в Мар-а-Лаго перерыли нижнее белье первой леди США Мелании Трамп, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками. Как передает Fox News, политик добавил, что они с женой вернулись домой, в ее аккуратно сложенном бельевом ящике царил жуткий беспорядок.

Эти животные пытались напасть на меня в Мар-а-Лаго, они залезли в шкаф моей жены, — сказал президент.

Ранее американский президент в шутливой форме пожаловался, что публика любит его жену Меланию больше, чем его самого. Он отметил, что каждый раз во время его выступлений он видит плакаты с надписями о любви к первой леди. Трамп в шутку сказал, что ему не нравится эта ситуация.

До этого образ Мелании Трамп на официальном приеме в честь принца и премьер-министра Саудовской Аравии вызвал оживленную дискуссию в интернете. Первая леди выбрала изумрудное платье с открытыми плечами от дизайнера Elie Saab. Она дополнила наряд черными туфлями, массивными серьгами, объемной прической и естественным макияжем. Мнения пользователей разделились: часть из них сочла образ слишком откровенным для такого мероприятия, а другие высоко оценили выбор цвета и стиль платья.

Дональд Трамп
США
Мелания Трамп
ФБР
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд принял решение после страшного ДТП с шестью жертвами под Новосибирском
В Китае выросло число жертв страшного пожара в жилом комплексе
Появились засекреченные кадры Клинтона в джакузи с одной из жертв Эпштейна
Затопленные рекой улицы российского города попали на видео
10 рецептов рулетов из лаваша, которые спасут ваш вечер
Рэпера Macan посадили за баранку
В России пересмотрели правила вывоза риса в 2026 году
Пострадавший из-за ВСУ лев Нео вернулся в вольер
В Германии расшифровали, как слова Путина влияют на Трампа
«Вполне волшебная»: жителям центра РФ рассказали о погоде в новогоднюю ночь
США хотят вновь использовать противопехотные мины
Ветеран ФСБ рассказал о крупном провале британской разведки
Организаторы дегустационного конкурса в США «открестились» от вин из России
Агенты ФБР порылись в белье Мелании Трамп
Западный автоконцерн зарегистрировал новые торговые марки в России
Стало известно, почему ульяновец рассказал Путину о жизни в XIX веке
На Западе оценили заявления Путина о Калининграде
Постные брускетты с секретом: нежный тофу-паштет на праздничный стол
Фаер-шоу в Петербурге закончилось для артиста ожогами из-за пьяного зрителя
Грузия закупила у России свыше 133 тысяч тонн нефти за два месяца
Дальше
Самое популярное
Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны
Общество

Новый вкус Нового года: норвежский яблочный торт. Не шарлотка, а уютное чудо из яблок, овсянки и сметаны

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое
Общество

Однозначно буду готовить салат «Курочка-умничка» на Новый год: сочетание продуктов — фантастическое

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми
Общество

С ними никакие салаты не нужны: топ-3 начинок для тарталеток, которые сметают со стола первыми

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.