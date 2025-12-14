Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Трамп в шутку пожаловался на Меланию

Трамп в шутку пожаловался, что народ США больше любит Меланию

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент США Дональд Трамп в шутку пожаловался, что публика любит его жену Меланию больше него. Он отметил, что проведет с первой леди разговор по этому поводу.

Каждый раз, когда я выступаю с речью, я вижу плакаты. «Мы любим нашу первую леди». Они любят нашу первую леди. Что я могу сделать? Мне это не нравится, потому что, кажется, они любят ее больше, чем меня, и меня это не радует. Я недоволен, — констатировал Трамп.

Ранее спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул доставил в Минск личное послание от президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Они выразили признательность белорусской стороне и лично Лукашенко за оказанное гостеприимство американской делегации в республике.

Тем временем образ жены Дональда Трампа Мелании на приеме в честь принца и премьер-министра Саудовской Аравии вызвал споры в Сети. Первая леди США выбрала изумрудное платье Elie Saab с открытыми плечами, дополнив образ черными туфлями, массивными серьгами, объемной прической и нюдовым макияжем. Комментарии пользователей показали разделение мнений: одни считали образ слишком откровенным для официального мероприятия, другие хвалили выбор цвета и стиль платья.

США
Дональд Трамп
Мелания Трамп
Белый дом
