13 декабря 2025 в 17:36

Трамп с супругой передали личное послание Лукашенко

Эйсмонт: Дональд и Мелания Трамп поблагодарили Лукашенко за гостеприимство

Дональд и Мелания Трамп Дональд и Мелания Трамп Фото: CNP / Admedia/Global Look Press
Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул доставил в Минск личное послание от президента США Дональда Трампа и его супруги Мелании президенту Белоруссии Александру Лукашенко, рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт в интервью телеканалу «Первый информационный». Они выразили признательность белорусской стороне и лично Лукашенко за оказанное гостеприимство американской делегации в республике.

Отмечают наше белорусское гостеприимство, говорят об очень радушном приеме. Благодарят за презенты, которые ранее наш президент передавал Дональду и Мелании. Ну и поздравляют с наступающим Рождеством, желают счастливого Рождества, — рассказала Эйсмонт.

Ранее Коул назвал переговоры с белорусским президентом продуктивными. Он отметил, что Лукашенко дает ценные советы по разрешению конфликта на Украине. Дипломат также подчеркнул хорошие отношения Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным, добавив, что белорусский лидер может давать советы своему партнеру.

До этого Лукашенко заявил о том, что ему нравятся действия Трампа. Он отметил, что, по его мнению, президент США ценит лесть, однако подчеркнул, что его слова о симпатии не были сказаны исключительно ради этого.

США
Белоруссия
Александр Лукашенко
Дональд Трамп
Мелания Трамп
