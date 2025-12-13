Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 14:55

В США восхитились советами Лукашенко по решению украинского кризиса

Спецпосланник США по РБ Коул назвал хорошими советы Лукашенко по Украине

Александр Лукашенко Александр Лукашенко Фото: president.az
Спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул назвал продуктивными переговоры с белорусским лидером Александром Лукашенко. По словам дипломата, которые приводит БелТА, глава государства дает хорошие советы по урегулированию конфликта на Украине.

Я разговаривал с вашим президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с кризисом между Россией и Украиной. Это хорошие советы, — рассказал дипломат.

Коул также упомянул хорошие отношения Лукашенко с президентом России Владимиром Путиным. По словам дипломата, белорусский лидер даже может давать советы своему давнему коллеге.

Ранее Коул сообщил, что США снимают санкции с белорусского калия. По его словам, Вашингтон принял решение в соответствии с указаниями американского лидера Дональда Трампа. Дипломат также назвал это событие хорошим шагом со стороны США.

До этого Лукашенко признался, что ему нравятся действия Трампа. Он напомнил о мнении, что глава Белого дома якобы любит лесть, но подчеркнул, что слова о симпатии прозвучали «не ради нее».

США
переговоры
Александр Лукашенко
Дональд Трамп
