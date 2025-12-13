Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
13 декабря 2025 в 14:47

США объявили о снятии части санкций с Белоруссии

Спецпосланник Коул: США по указанию Трампа снимают санкции с белорусского калия

Александр Лукашенко и Джон Коул Александр Лукашенко и Джон Коул Фото: president.gov.by
Соединенные Штаты снимают санкции с белорусского калия, заявил спецпосланник США по Белоруссии Джон Коул. По его словам, которые приводит БелТА, Вашингтон принял решение в соответствии с указаниями американского лидера Дональда Трампа.

В соответствии с указаниями президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Белоруссии. Мы их снимаем сейчас, — отметил Коул.

Спецпосланник подчеркнул, что общение на тему санкций будет продолжаться и далее, а по мере нормализации отношений между Вашингтоном и Минском их будет сниматься все больше. Он также выразил надежду, что в будущем стороны смогут полностью отказаться от ограничительных мер.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что ему нравятся действия Трампа. С таким заявлением глава государства выступил в ходе встречи с представителями команды президента США во главе со спецпосланником Коулом. Он напомнил о мнении, что глава Белого дома якобы любит лесть, но подчеркнул, что говорит об этом «не ради лести».

