Жена Трампа возмутила американцев «вульгарным» нарядом

Образ жены главы Белого дома Дональда Трампа Мелании на приеме в честь принца и премьер-министра Саудовской Аравии вызвал споры в Сети, сообщает Daily Mail. Первая леди США выбрала изумрудное платье Elie Saab с открытыми плечами, дополнив образ черными туфлями, массивными серьгами, объемной прической и нюдовым макияжем.

Комментарии пользователей показали разделение мнений: одни считали образ слишком откровенным для официального мероприятия, другие хвалили выбор цвета и стиль платья.

Не думаю, что Мелании было комфортно в платье, открывающем столько обнаженной кожи. Оно не было вульгарным, но смотрелось бы неплохо для новогодней вечеринки, а не как у развратницы, — написал один из пользователей.

