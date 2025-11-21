Международный муниципальный форум стран БРИКС
Жена Трампа возмутила американцев «вульгарным» нарядом

Мелания Трамп появилась на приеме саудовского принца в откровенном платье

Дональд и Мелания Трамп Дональд и Мелания Трамп Фото: AP/ТАСС
Образ жены главы Белого дома Дональда Трампа Мелании на приеме в честь принца и премьер-министра Саудовской Аравии вызвал споры в Сети, сообщает Daily Mail. Первая леди США выбрала изумрудное платье Elie Saab с открытыми плечами, дополнив образ черными туфлями, массивными серьгами, объемной прической и нюдовым макияжем.

Комментарии пользователей показали разделение мнений: одни считали образ слишком откровенным для официального мероприятия, другие хвалили выбор цвета и стиль платья.

Не думаю, что Мелании было комфортно в платье, открывающем столько обнаженной кожи. Оно не было вульгарным, но смотрелось бы неплохо для новогодней вечеринки, а не как у развратницы, — написал один из пользователей.

Ранее участница конкурса «Мисс Вселенная — 2025» из Норвегии Леонора Лисглимт-Редланд предстала перед жюри в образе лосося, надев наряд с серебристо-розовой чешуей, плавниками и реалистичной головой рыбы. Так она отдала дань уважения морскому наследию и рыбацким традициям своей страны. Зрители назвали этот образ «культовым» и «вершиной национальной гордости».

