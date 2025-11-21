Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
21 ноября 2025 в 15:25

Участница конкурса «Мисс Вселенная» нарядилась лососем и покорила публику

Леонора Лисглимт-Редланд Леонора Лисглимт-Редланд Фото: EPA/ТАСС
Читайте нас в Дзен

Участница международного конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2025» из Норвегии Леонора Лисглимт-Редланд предстала перед жюри в образе лосося, сообщает издание Hola. Ее наряд, стилизованный под серебристо-розовую чешую, дополнили плавники, блестящие сапоги и реалистичная голова рыбы.

Отмечается, что таким образом девушка отдала дань уважения богатому морскому наследию своей страны и давним рыбацким традициям. Уверенно двигаясь по подиуму, Лисглимт-Редланд с первого шага завладела вниманием публики. Пока она выступала, за кадром звучал голос ведущего, который комментировал происходящее.

Это платье в стиле лосося отражает как движения участницы конкурса, так и суть ведущего экспортного товара Норвегии, — подчеркнул он.

В то время как многие участницы выбрали традиционную одежду или символические мотивы своих стран, представительница Норвегии пошла по неожиданному пути, создав образ в стиле «аква-глэм». Пользователи Сети назвали этот наряд «культовым» и «вершиной национальной гордости с изюминкой».

Ранее сообщалось, что победительницей 74-го конкурса «Мисс Вселенная», который проходил в Бангкоке, стала участница из Мексики Фатима Бош Фернандес. Второе место заняла представительница Таиланда Вина Павина Сингх, а третье — представительница Венесуэлы Стефани Адриана Абасали Нассер.
конкурсы
наряды
Норвегия
Мисс Вселенная
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Мы видим в ИИ исключительно плюсы»: представитель IT о новых технологиях
Финконсультант дал советы, как сэкономить на покупке рыбы
В ИЗМИРАН рассказали, окажет ли протуберанец воздействие на Землю
«Петербург — идеальное место»: ММФ БРИКС предложили «приземлить» в России
«Настоятельно призываем»: Венгрия попросила Европу не саботировать план США
Мужчина обнаружил утраченную гравюру Рембрандта в необычном месте
Названы страны, в сотрудничестве с которыми заинтересован Казахстан
Хабиб сделал Дурову неожиданное предложение
В Росрыболовстве предупредили о поддельной китайской икре
Бизнесмен сядет в тюрьму за мошенничество на 62 млн рублей
Пассажирка умерла после падения в трамвае
В Госдуме призвали маркировать один вид шоколадных конфет
Топ-5 тенденций в домашнем текстиле сезона
Российская армия может обзавестись плавучими «Искандерами»
В России построят город будущего с зеленой энергетикой
Поймали случайно? Как взяли «богородского маньяка», сколько жертв
Врач рассказал, какая поза во время сна может приводить к морщинам на лице
У самолета с Ургантом и Гудковым возникли проблемы в воздухе
«Как собираемость?»: Путин вмешался в ситуацию с налогами в России
Шаляпин рассказал об отношениях со своей матерью
Дальше
Самое популярное
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!
Общество

Обожаю этот рецепт за простоту! Праздничные гнезда с сыром и грибами — вкуснее запеканок и мяса по-французски!

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи
Семья и жизнь

Готовим традиционные щи из кислой капусты — наваристый суп для всей семьи

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.