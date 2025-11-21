Участница конкурса «Мисс Вселенная» нарядилась лососем и покорила публику

Участница международного конкурса красоты «Мисс Вселенная — 2025» из Норвегии Леонора Лисглимт-Редланд предстала перед жюри в образе лосося, сообщает издание Hola. Ее наряд, стилизованный под серебристо-розовую чешую, дополнили плавники, блестящие сапоги и реалистичная голова рыбы.

Отмечается, что таким образом девушка отдала дань уважения богатому морскому наследию своей страны и давним рыбацким традициям. Уверенно двигаясь по подиуму, Лисглимт-Редланд с первого шага завладела вниманием публики. Пока она выступала, за кадром звучал голос ведущего, который комментировал происходящее.

Это платье в стиле лосося отражает как движения участницы конкурса, так и суть ведущего экспортного товара Норвегии, — подчеркнул он.

В то время как многие участницы выбрали традиционную одежду или символические мотивы своих стран, представительница Норвегии пошла по неожиданному пути, создав образ в стиле «аква-глэм». Пользователи Сети назвали этот наряд «культовым» и «вершиной национальной гордости с изюминкой».

Ранее сообщалось, что победительницей 74-го конкурса «Мисс Вселенная», который проходил в Бангкоке, стала участница из Мексики Фатима Бош Фернандес. Второе место заняла представительница Таиланда Вина Павина Сингх, а третье — представительница Венесуэлы Стефани Адриана Абасали Нассер.