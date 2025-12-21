«Прошу простить»: депутат Госдумы извинился за оскорбления в адрес конкурса Депутат Самокиш извинился за высказывания о конкурсе на молодежную столицу РФ

Депутат Госдумы Владимир Самокиш принес извинения за критику результатов конкурса «Молодежная столица России». Ранее он в своем Telegram-канале оскорбил организаторов мероприятия. По словам парламентария, он был возмущен тем, что его родной Томск проиграл.

Погорячился, высказался резко и некорректно, многих незаслуженно задел и тоном, и формой поста. Был однозначно неправ. <…> Приношу свои извинения и прошу меня простить, — написал Самокиш.

