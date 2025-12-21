Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 декабря 2025 в 14:40

«Прошу простить»: депутат Госдумы извинился за оскорбления в адрес конкурса

Депутат Самокиш извинился за высказывания о конкурсе на молодежную столицу РФ

Владимир Самокиш Владимир Самокиш Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Депутат Госдумы Владимир Самокиш принес извинения за критику результатов конкурса «Молодежная столица России». Ранее он в своем Telegram-канале оскорбил организаторов мероприятия. По словам парламентария, он был возмущен тем, что его родной Томск проиграл.

Погорячился, высказался резко и некорректно, многих незаслуженно задел и тоном, и формой поста. Был однозначно неправ. <…> Приношу свои извинения и прошу меня простить, — написал Самокиш.

Ранее глава думской фракции Сергей Миронов предложил защитить учителей от оскорблений по аналогии с тем, как защищают представителей власти. Партия «Справедливая Россия — За правду» для таких случаев предлагает установить административный штраф для граждан от 5 до 20 тыс. рублей.

До этого автоюрист Лев Воропаев рассказал, что плевок водителя в окно в сторону другого автомобилиста, пешехода или пассажира можно расценить как публичное оскорбление. За такое деяние по закону предусмотрен штраф вплоть до 5 тыс. рублей, предупредил эксперт.

Россия
депутаты
конкурсы
Госдума
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В работе РЖД зафиксировали массовый сбой
Новую группу разведчиков ВСУ с оружием НАТО ликвидировали в Купянске
Политолог ответил, стоит ли Зеленскому ждать смены власти в Конгрессе США
Российская делегация высоко оценила итоги встречи шерп G20 в США
Россиянин объявил себя банкротом после лечения кота на 300 тыс. рублей
СКР начал расследование после скандала с нападением на журналистов
Путин запланировал совещание по госпрограмме вооружений
«Мозги где забыла?»: фигурист Галлямов унизил журналистку из-за звонка
Полиция нашла школьницу, пропавшую в Омске в лютый мороз
Ударившего девушку ногой в живот тренера выгнали с работы
Зимний туман и холод до -14? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
В России обрушились на Запад за «игры» в конец света
Что подать к виски: гид по правильным закускам для истинных ценителей
Мужчины пришли кататься на аттракционах и превратились в «летучих мышей»
Кержаков привел доказательства, что ФИФА перепишет на него гол 2005 года
Орбан назвал единственный способ укрепить Украину
Сколько бокалов вина вам положено: высчитываем свою норму за столом
Таможенники провели «разведку» на вставшем у берегов Швеции судне из РФ
Колумбия ввела чрезвычайный налог для богатых
Раскрыта причина отмены популярного новогоднего шоу в Екатеринбурге
Дальше
Самое популярное
Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю
Семья и жизнь

Изысканный ужин всего за полчаса: готовим домашний кордон блю

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия
Семья и жизнь

О холодной войне кратко: причины начала, основные этапы, последствия

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.