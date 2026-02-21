Детей мигрантов могут заставить выезжать из России в 18 лет

Детей мигрантов могут заставить выезжать из России в 18 лет

Детей мигрантов в России могут обязать оформлять патент по достижении 18 лет или выезжать за пределы страны в течение 30 дней, соответствующий проект внесли в Госдуму. Депутаты предложили дополнить закон «О правовом положении иностранных граждан».

По документу дети мигрантов смогут жить в России только в период действия разрешения на работу их родителей. Также иностранцы должны будут оплатить фиксированный авансовый платеж по НДФЛ на себя и каждого ребенка.

Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что подавляющее большинство детей-мигрантов — порядка 80% — не могут пройти процедуру зачисления в российские школы. По его словам, примерно у половины детей не получается сдать вступительный экзамен. Также наблюдаются трудности с оформлением документов, отметил он.

До этого председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вступивший в силу закон о передаче в МВД данных о детях иностранных граждан усилит контроль за ними и повысит прозрачность их учета. По его словам, закон позволит не только отслеживать местонахождение несовершеннолетних, но и применять меры к их родителям.