Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 января 2026 в 11:53

Володин раскрыл цель закона о передаче в МВД данных о детях мигрантов

Володин: закон о передаче данных в МВД о детях мигрантов усилит контроль за ними

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Вступивший в силу закон о передаче в МВД данных о детях иностранных граждан усилит контроль за ними и повысит прозрачность их учета, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, закон позволит не только отслеживать местонахождение несовершеннолетних, но и применять меры к их родителям.

Вступил в силу федеральный закон, обязывающий МВД и органы управления образованием оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов (ФЗ от 31 июля 2025 года № 314-ФЗ). Норма позволит усилить контроль за иностранными гражданами, повысить прозрачность их учета, а также будет способствовать установлению места фактического пребывания, — написал он.

По словам Володина, ведомства будут обмениваться данными о миграционном учете, зачислении детей в учебные заведения и результатах тестирования по русскому языку. По его словам, за год число детей мигрантов в России сократилось на 25%, что является результатом системной работы.

Парламентарий отметил, что новый механизм также позволит признавать нежелательным пребывание в стране родителей, которые грубо нарушают обязанности по легализации и образованию своих детей. Спикер ГД назвал новый закон шагом по наведению порядка в миграционной сфере.

Ранее зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что России нужна программа возвратной миграции, при которой иностранцы должны приезжать на заработки, а после завершения договора возвращаться домой. Кроме того, по его словам, важно привлекать квалифицированных специалистов, а не разнорабочих.

Вячеслав Володин
Госдума
законы
мигранты
дети
иностранцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Посольству РФ в Индонезии направили уведомление о смерти россиянина на Бали
Появились жуткие подробности убийства жительницы Дагестана
«Опасное место»: Перминова заговорила о пополнении в семье
«Сложные переговорщики»: в Госдуме оценили предстоящую встречу РФ и Украины
В СК назвали виновников смертельной инфекции в интернате Прокопьевска
Сенатор объяснил, почему мошенничество невозможно полностью искоренить
Известный политик 10 лет скрывал убийство собственной жены
Раскрыты последствия замены США Европой в передаче разведданных ВСУ
Задержание толпы мигрантов в Подмосковье попало на видео
Психотерапевт назвала главные ошибки при похудении
Подросток выстрелил в ухо своему приятелю
Названы продукты, позволяющие снизить уровень холестерина
Наступление ВС РФ на Харьков 29 января: бойня, резервы на Купянск-Узловой
В Минобороны КНР подтвердили курс на укрепление связей с Россией
Миллиардер Цимбаев согласился дать показания по делу о заказных убийствах
Тарханов похвалил болельщиков «Крыльев Советов» за финансовую помощь клубу
В ГД призвали Эстонию опасаться не ветеранов ВС РФ, а украинских беженцев
У юриста-таможенника отобрали диплом из-за взятки преподавателю
«Не выходят из игры»: депутат о роли США в переговорном процессе по Украине
Киев сидит без света, но есть нюанс: удары по Украине 29 января
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.