Володин раскрыл цель закона о передаче в МВД данных о детях мигрантов Володин: закон о передаче данных в МВД о детях мигрантов усилит контроль за ними

Вступивший в силу закон о передаче в МВД данных о детях иностранных граждан усилит контроль за ними и повысит прозрачность их учета, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале. По его словам, закон позволит не только отслеживать местонахождение несовершеннолетних, но и применять меры к их родителям.

Вступил в силу федеральный закон, обязывающий МВД и органы управления образованием оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов (ФЗ от 31 июля 2025 года № 314-ФЗ). Норма позволит усилить контроль за иностранными гражданами, повысить прозрачность их учета, а также будет способствовать установлению места фактического пребывания, — написал он.

По словам Володина, ведомства будут обмениваться данными о миграционном учете, зачислении детей в учебные заведения и результатах тестирования по русскому языку. По его словам, за год число детей мигрантов в России сократилось на 25%, что является результатом системной работы.

Парламентарий отметил, что новый механизм также позволит признавать нежелательным пребывание в стране родителей, которые грубо нарушают обязанности по легализации и образованию своих детей. Спикер ГД назвал новый закон шагом по наведению порядка в миграционной сфере.

Ранее зампред комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев заявил, что России нужна программа возвратной миграции, при которой иностранцы должны приезжать на заработки, а после завершения договора возвращаться домой. Кроме того, по его словам, важно привлекать квалифицированных специалистов, а не разнорабочих.