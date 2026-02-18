Зимняя Олимпиада — 2026
18 февраля 2026 в 17:18

Музаев раскрыл статистику по поступлению детей-мигрантов в школы

Музаев: порядка 80% детей-мигрантов не могут поступить в российские школы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подавляющее большинство детей-мигрантов — порядка 80% — не могут пройти процедуру зачисления в российские школы, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев в интервью «Sputnik Ближнее зарубежье». По его словам, примерно у половины детей не получается сдать вступительный экзамен. Также наблюдаются трудности с оформлением документов, отметил он.

Часть отсекается из-за неполного пакета документов, другая — по результатам экзамена, — объяснил глава Рособрнадзора.

Так, по словам Музаева, основная трудность заключается в письменной части. Даже если ребенок хорошо владеет устной речью, без знания правил русской орфографии и пунктуации он не сможет сдать ОГЭ и ЕГЭ в будущем, объяснил он.

При этом для детей репатриантов, вернувшихся в Россию, действуют особые условия. Для них является обязательным только устное испытание.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что вступивший в силу закон о передаче в МВД данных о детях иностранных граждан усилит контроль за ними и повысит прозрачность их учета. По его словам, закон позволит не только отслеживать местонахождение несовершеннолетних, но и применять меры к их родителям.
