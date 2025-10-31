Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
31 октября 2025 в 17:45

Юрист объяснил, какое наказание грозит за плевок из окна авто

Юрист Воропаев: за плевок в окно авто могут оштрафовать на 5 тыс. рублей

Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Плевок водителя в окно в сторону другого автомобилиста, пешехода или пассажира можно расценить как публичное оскорбление, рассказал «Газете.Ru» автоюрист Лев Воропаев. За такое деяние по закону предусмотрен штраф вплоть до 5 тыс. рублей, предупредил эксперт.

Если водитель плюнет в другого гражданина, это квалифицируется как оскорбление и наказывается по статье 5.61 Кодекса об административных правонарушениях РФ. За это предусмотрен штраф в 3–5 тыс. рублей, — рассказал Воропаев.

Он предупредил, что такой жест в отношении сотрудников ГИБДД будет расцениваться как публичное оскорбление представителя власти при исполнении служебных обязанностей. Юрист объяснил, что в этом случае последует наказание в рамках Уголовного кодекса.

Ранее Воропаев рассказал, что при получении чужого автомобильного штрафа на свое имя нужно обратиться в ГАИ и МВД. Юрист отметил, что, если кто-то пользуется копией водительских прав человека, нужно также написать заявление в полицию.

