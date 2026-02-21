Названо число спортсменов, которые погибли за время зимних Олимпийских игр Четыре спортсмена погибли за историю зимних Олимпийских игр

За всю историю зимних Олимпийских игр зарегистрировано четыре случая гибели спортсменов, передает РБК. Так, в преддверии Олимпиады 2010 года в Канаде произошла трагедия с участием грузинского саночника Нодара Кумариташвили.

Во время тренировочного заезда 21-летний спортсмен на скорости 144,3 км/ч утратил контроль над санями. Он вылетел за пределы трассы и столкнулся с металлической конструкцией.

Подобные трагические случаи происходили и на других Олимпиадах: в 1992 году во Франции на соревнованиях погиб швейцарский горнолыжник Николас Бошате. Он попал под ратрак во время тренировки на склоне под открытым небом.

Зимние Олимпийские игры 1964 года, проходившие в Австрии, также были омрачены трагическими инцидентами. Британский саночник Казимеж Скжипецки погиб, потеряв управление санями во время тренировки и получив смертельные травмы. В то же время 19-летний австралийский горнолыжник Рос Милн столкнулся с деревом, пытаясь избежать столкновения с другими участниками тренировки, и также погиб.

Ранее сообщалось, что во время соревнований четверок на Олимпийских играх 2026 года был госпитализирован австрийский бобслеист Якоб Мандльбауэр. Во время второго заезда его боб опрокинулся на бок и продолжил движение по трассе. 27-летнего Мандльбауэра унесли на носилках. Также за помощью к специалистам обратились Даниэль Берхлер, Себастьян Миттерер и Дайехан Николс-Барди, которые разгоняли его, хотя они покинули трассу самостоятельно.