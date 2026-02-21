Названо число спортсменов, которые погибли за время зимних Олимпийских игр

За всю историю зимних Олимпийских игр зарегистрировано четыре случая гибели спортсменов, передает РБК. Так, в преддверии Олимпиады 2010 года в Канаде произошла трагедия с участием грузинского саночника Нодара Кумариташвили.
Во время тренировочного заезда 21-летний спортсмен на скорости 144,3 км/ч утратил контроль над санями. Он вылетел за пределы трассы и столкнулся с металлической конструкцией.
Подобные трагические случаи происходили и на других Олимпиадах: в 1992 году во Франции на соревнованиях погиб швейцарский горнолыжник Николас Бошате. Он попал под ратрак во время тренировки на склоне под открытым небом.
Зимние Олимпийские игры 1964 года, проходившие в Австрии, также были омрачены трагическими инцидентами. Британский саночник Казимеж Скжипецки погиб, потеряв управление санями во время тренировки и получив смертельные травмы. В то же время 19-летний австралийский горнолыжник Рос Милн столкнулся с деревом, пытаясь избежать столкновения с другими участниками тренировки, и также погиб.
Ранее сообщалось, что во время соревнований четверок на Олимпийских играх 2026 года был госпитализирован австрийский бобслеист Якоб Мандльбауэр. Во время второго заезда его боб опрокинулся на бок и продолжил движение по трассе. 27-летнего Мандльбауэра унесли на носилках. Также за помощью к специалистам обратились Даниэль Берхлер, Себастьян Миттерер и Дайехан Николс-Барди, которые разгоняли его, хотя они покинули трассу самостоятельно.