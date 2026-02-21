Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 20:23

На Западе предупредили о крупной передислокации военных США

NYT: США передислоцировали сотни военных на Ближнем Востоке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Соединенные Штаты передислоцировали сотни военных с баз в Катаре и Бахрейне, сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц США. По информации журналистов, это обусловлено оперативной необходимостью.

В издании сообщили, что потенциальный ответный удар Ирана на возможную атаку США будет угрожать американским военным объектам в Катаре и Бахрейне. Известно, что сейчас на Ближнем Востоке насчитывается 13 военных баз, на них находятся 30–40 тыс. военнослужащих. Также два авианосца ВМС США расположены на «безопасном расстоянии» от Ирана, добавили журналисты.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает вариант физического устранения высшего руководства Ирана как один из сценариев развития событий вокруг Тегерана. По данным портала Axios, среди обсуждаемых опций — ликвидация верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, его сына Моджтабы, а также других религиозных деятелей.

Также востоковед Олег Макаренко выразил мнение, что возможная военная операция США против Ирана, которую эксперты прогнозировали на 21 февраля, в ближайшей перспективе не состоится. Специалист счел такой шаг слишком опасным для Вашингтона.

Иран
США
Ближний Восток
военные базы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России развеяли слухи о запрете на оказание медпомощи в Индии
«В два раза»: одной категории россиян повысят пенсии с 1 марта
Кустурица пожаловался на нехватку российских телеканалов в Сербии
Россиян предупредили о смене условий обсуживания банковских карт
Когда в Москве растает снег и придет весна? Прогнозы синоптиков
Россиян предупредили о длинных очередях на границе с Эстонией
Зажженная сигарета унесла жизни пятерых человек
В МВД обновили статус осужденного адвоката-иноагента Полозова
Популярная блогерша погибла под колесами грузовика возле Анапы
«Эй, вперед, кусать!»: Мирошник рассказал о новом поручении Зеленскому
Одессит охладил пыл сотрудников ТЦК при помощи «спасительной пены»
Силы ПВО за шесть часов сбили 89 дронов ВСУ над регионами
США увеличили импорт сладостей из России до максимума с 2021 года
Коростелев поздравил Клебо с победой в марафоне на ОИ-2026
США предупредили о затяжном конфликте из-за ударов по Ирану
На Западе предупредили о крупной передислокации военных США
«Предотвратить утечку»: появились детали задержания принца Эндрю
Семеновой не хватило шага до финала ОИ-2026
Женщина зашла в кофейню за латте и случайно стала богаче Илона Маска
Лавров пообещал Китаю отчет о смертельной трагедии на Байкале
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.