На Западе предупредили о крупной передислокации военных США

Соединенные Штаты передислоцировали сотни военных с баз в Катаре и Бахрейне, сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц США. По информации журналистов, это обусловлено оперативной необходимостью.

В издании сообщили, что потенциальный ответный удар Ирана на возможную атаку США будет угрожать американским военным объектам в Катаре и Бахрейне. Известно, что сейчас на Ближнем Востоке насчитывается 13 военных баз, на них находятся 30–40 тыс. военнослужащих. Также два авианосца ВМС США расположены на «безопасном расстоянии» от Ирана, добавили журналисты.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа рассматривает вариант физического устранения высшего руководства Ирана как один из сценариев развития событий вокруг Тегерана. По данным портала Axios, среди обсуждаемых опций — ликвидация верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, его сына Моджтабы, а также других религиозных деятелей.

Также востоковед Олег Макаренко выразил мнение, что возможная военная операция США против Ирана, которую эксперты прогнозировали на 21 февраля, в ближайшей перспективе не состоится. Специалист счел такой шаг слишком опасным для Вашингтона.