Силы ПВО за шесть часов сбили 89 дронов ВСУ над регионами

21 февраля в период с 14:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, в Брянской области был сбит 61 беспилотник, а в Белгородской уничтожили 19 дронов. Также в Курской области силы ПВО нейтрализовали семь БПЛА и два в Калужской области.
Ранее сообщалось, что российские системы противовоздушной обороны за последнюю неделю нейтрализовали 13 управляемых авиабомб и 37 реактивных снарядов HIMARS в зоне спецоперации. Кроме того, было перехвачено 1808 беспилотников ВСУ самолетного типа.
До этого Минобороны РФ сообщило, что 21 февраля системы ПВО сбили 31 украинский беспилотник с 09:00 до 14:00 мск. 11 беспилотников уничтожено над Татарстаном, 11 — над Белгородской областью, четыре — над Курской областью, два — над Ульяновской и Пензенской областями и один — над Самарской областью.