Появились кадры пожара в московской пятиэтажке Из горящего пятиэтажного дома в Москве эвакуировали 25 человек

Появились кадры пожара в пятиэтажном доме в Москве на Донской улице, их публикует Telegram-канал Baza. Из загоревшегося здания эвакуировали 25 человек.

По информации канала, на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Пожару присвоили повышенный уровень сложности.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в одной из квартир. В ней загорелись личные вещи и мебель. На месте инцидента работают пожарные, также выехали бригады скорой помощи. Судя по дыму, огонь возник на третьем этаже, информации о пострадавших пока нет.

До этого в Индустриальном районе Перми произошел пожар в жилом доме. Один человек погиб. Возгорание случилось 19 февраля в жилой пятиэтажке напротив торгово-развлекательного центра. На месте работали три единицы техники и 13 спасателей, площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Также ранее на Волоколамском шоссе в Москве произошло возгорание в «Таежных банях». Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пожарные службы оперативно прибыли на место и начали работу по ликвидации возгорания.