Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 19:49

Появились кадры пожара в московской пятиэтажке

Из горящего пятиэтажного дома в Москве эвакуировали 25 человек

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Появились кадры пожара в пятиэтажном доме в Москве на Донской улице, их публикует Telegram-канал Baza. Из загоревшегося здания эвакуировали 25 человек.

По информации канала, на месте происшествия продолжают работать экстренные службы. Пожару присвоили повышенный уровень сложности.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло в одной из квартир. В ней загорелись личные вещи и мебель. На месте инцидента работают пожарные, также выехали бригады скорой помощи. Судя по дыму, огонь возник на третьем этаже, информации о пострадавших пока нет.

До этого в Индустриальном районе Перми произошел пожар в жилом доме. Один человек погиб. Возгорание случилось 19 февраля в жилой пятиэтажке напротив торгово-развлекательного центра. На месте работали три единицы техники и 13 спасателей, площадь возгорания составила 15 квадратных метров.

Также ранее на Волоколамском шоссе в Москве произошло возгорание в «Таежных банях». Общая площадь пожара составила 150 квадратных метров. Пожарные службы оперативно прибыли на место и начали работу по ликвидации возгорания.

Москва
пожары
дома
кадры
возгорания
эвакуации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров пообещал Китаю отчет о смертельной трагедии на Байкале
Похищение на Бали: что сделали с главарем мошеннических кол-центров СБУ
Трамп сделал неожиданный шаг после вердикта Верховного суда
«Камикадзе» ВСУ в Удмуртии, связь Зеленского с P. Diddy: что будет дальше
«Советский пропагандист»: Кустурица назвал имя лучшего режиссера в мире
Крупный пожар произошел в здании трикотажной фабрики на Урале
Тела пяти человек нашли в сгоревшем гараже
Появились кадры пожара в московской пятиэтажке
Орбан назвал виновников затягивания украинского кризиса
Климатолог дал прогноз весеннего паводка в России
«Хочу видеть страдания»: Кустурица призвал не смягчать военные фильмы
«Наполеон и Гитлер пытались»: планы Каллас рассмешили Орбана
Как получать пенсию выше 1 млн рублей? Кем нужно работать
Россиянина арестовали за оказание первой помощи мужчине с передозировкой
Военэксперт заявил о приближении полного освобождения Донбасса
Детей мигрантов могут заставить выезжать из России в 18 лет
Названо число спортсменов, которые погибли за время зимних Олимпийских игр
«Царствовать и всем владеть»: Губерниев восхитился норвежцами на Олимпиаде
Валуев рассказал, как его жена помогает участникам СВО
Как отмечают Масленицу в регионах России: атмосферные кадры со всей страны
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.