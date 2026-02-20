Житель Перми погиб из-за пожара в жилом доме, сообщает perm.aif.ru со ссылкой на ГУ МЧС по Пермскому краю. Инцидент произошел в Индустриальном районе.

Очевидцы рассказали, что возгорание произошло 19 февраля в жилой пятиэтажке, расположенной напротив торгово-развлекательного центра. На опубликованных в соцсетях фото, снятых из соседнего дома, видно, что к дому приехала спецмашина. Пожарная лестница была протянута на балкон третьего этажа, откуда шел дым.

В региональном управлении МЧС добавили, что на месте пожара работали три единицы техники и 13 спасателей. Площадь возгорания заняла 15 квадратных метров.

Ранее в Смоленской области при пожаре погибла целая семья, включая ребенка. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил устройства и эксплуатации печи. В списке погибших оказались мальчик в возрасте девяти лет и его родители — 34-летний отец и 35-летняя мать.