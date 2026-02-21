Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 19:36

«Наполеон и Гитлер пытались»: планы Каллас рассмешили Орбана

Орбан сравнил Каллас с Наполеоном и Гитлером из-за позиции по России

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в шутку сравнил главу европейской дипломатии Каю Каллас с императором Франции Наполеоном Бонапартом и фюрером Германии Адольфом Гитлером. По его словам, которые приводит М1, Брюссель грезит победой над Россией, но явно переоценивает свои силы.

Брюссель хочет победить Россию на поле боя. Наполеон и Гитлер пытались это сделать, у них это не получилось, ну, тогда, наверное, Кая Каллас преуспеет. Так что я хочу сказать, что это ошибочная, неправильная политическая стратегия с ужасным количеством человеческих жертв, — сообщил Орбан.

По мнению политика, Евросоюзу также не стоит рассчитывать на то, что «экономика России не выдержит». По прогнозам Орбана, страны, которые поддержат европейский план, рискуют столкнуться с серьезными проблемами и спровоцировать кризис у себя.

Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов выразил мнение, что неонацисты на Украине превзошли идейных вдохновителей в лице гитлеровских нацистов. По его словам, Киев никогда бы не смог противостоять России, если бы не покровительство Запада.

