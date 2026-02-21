Зимняя Олимпиада — 2026
21 февраля 2026 в 16:27

«Убит, уничтожен»: Коростелев о своем состоянии после Олимпиады

Лыжник Коростелев назвал себя убитым после гонок на Олимпиаде

Савелий Коростелев Савелий Коростелев Фото: РИА Новости
Российский лыжник Савелий Коростелев, завершив марафонскую гонку классическим стилем на Олимпиаде в Италии, признался, что сильно устал, передает ТАСС. Спортсмен также поделился, что находится в подавленном состоянии. Коростелев занял пятое место, пропустив вперед представителей Норвегии, которые заняли весь пьедестал.

Убит, <…> Уничтожен. Хочется сейчас [известного нецензурными высказываниями казахстанского теннисиста Александра] Бублика цитировать. Я на первом-втором круге понял, что сегодня очень тяжелые условия. Что это будет очень тяжелая гонка. Я удивился, что норвежцы в самом начале начали отрываться,сказал Коростелев.

Для 22-летнего спортсмена, дважды завоевавшего звание чемпиона мира среди юниоров и неоднократно поднимавшегося на пьедестал первенств России, это соревнование оказалось особенно сложным. Лыжный марафон стал заключительным соревнованием для мужчин на Олимпийских играх в Италии. Завтра, 22 февраля, состоится аналогичная гонка для женщин.

Ранее Коростелев выразил желание сыграть в видеоигру с норвежским спортсменом Йоханнесом Клебо. Узнав о предпочтениях Клебо в играх, лыжник предложил встретиться в Fortnite. Клебо, в свою очередь, жаловался на качество интернета в олимпийской деревне и рассматривал видеоигры как способ отвлечься от соревнований.

