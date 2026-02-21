Европейские политики затягивают кризис на Украине, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире канала М1. По его словам, в ЕС заинтересованы в продолжении противостояния, и поэтому не поддерживают мирные инициативы США.

Америка хочет мира. Если бы западноевропейские страны поддержали американские мирные усилия и просто сказали, что поступят так же, как американцы, это [противостояние] закончилось бы. Мирные переговоры начались бы давным-давно, — констатировал Орбан.

До этого Орбан заявил, что Киев занимается откровенным политическим шантажом в отношении республики, блокируя поставки нефти по «Дружбе». Политик указал, что таким образом власти хотят надавить на Будапешт, чтобы тот поддержал членство Украины в ЕС. Правительство Венгрии не поддастся на провокации, подчеркнул политик.

Также премьер Венгрии сообщил, что европейские лидеры ошибаются, надеясь на победу Украины. По его словам, политики Запада находятся во власти «грез и иллюзий». Орбан напомнил, что Россию пытались ослабить во время Великой Отечественной войны. Тогда все были убеждены, что «осталось недолго, Россия вот-вот рухнет». Однако «в итоге советский флаг развевался в Берлине», заключил он.