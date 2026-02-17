Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 23:11

«Грезы и иллюзии»: Орбан высказался об украинском конфликте

Орбан: европейские лидеры ошибаются, надеясь на победу Украины

Виктор Орбан Виктор Орбан Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Европейские лидеры ошибаются, надеясь на победу Украины, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, политики Запада находятся во власти «грез и иллюзий», сказано на его сайте.

Кто может поверить, что русские выдохнутся раньше, чем Украина? Это из мира грез и иллюзий, — отметил политик.

Орбан напомнил, что Россию пытались ослабить во время Великой Отечественной войны. Тогда все были убеждены, что «осталось недолго, Россия вот-вот рухнет». Однако «в итоге советский флаг развевался в Берлине», заключил он.

Ранее сообщалось, что делегация Великобритании в Женеве попытается получить информацию об итогах мирных переговоров по Украине. По уточнению источника, британская сторона не принимает участия в урегулировании.

В свою очередь секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров указал, что в Женеве на переговорах по урегулированию украинского конфликта будут обсуждаться вопросы безопасности и гуманитарные аспекты. Он добавил, что Киев подходит к этому процессу с конструктивным настроем.

