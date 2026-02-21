Женщина зашла в кофейню за латте и случайно стала богаче Илона Маска Британка стала «самой богатой в мире» благодаря ошибке в кофейне

Жительница Ноттингема Софи Даунинг обнаружила, что баланс на ее подарочной карте составил примерно 63 квадриллиона фунтов, передает The Mirror. На Рождество она получила карту с балансом около 10 фунтов (1033 рубля), но при попытке потратить их на покупку матча-латте выяснилось, что на ней числится неправдоподобно большая сумма.

Теоретически эта ситуация сделала британку в 100 тыс. раз богаче, чем самый состоятельный человек на планете — американский бизнесмен Илон Маск. Софи Даунинг сочла случившееся весьма забавным и отметила, что ничего подобного ей раньше не встречалось. Работник кофейни растерялся на кассе, но не стал забирать карту у женщины.

После второго визита в кофейню Даунинг приняла решение не пользоваться картой. Она решила, что проблема может быть связана с ошибкой при сканировании штрих-кода. Пока от кофейни ей не поступало никаких сообщений.

