21 февраля 2026 в 20:20

Женщина зашла в кофейню за латте и случайно стала богаче Илона Маска

Британка стала «самой богатой в мире» благодаря ошибке в кофейне

Жительница Ноттингема Софи Даунинг обнаружила, что баланс на ее подарочной карте составил примерно 63 квадриллиона фунтов, передает The Mirror. На Рождество она получила карту с балансом около 10 фунтов (1033 рубля), но при попытке потратить их на покупку матча-латте выяснилось, что на ней числится неправдоподобно большая сумма.

Теоретически эта ситуация сделала британку в 100 тыс. раз богаче, чем самый состоятельный человек на планете — американский бизнесмен Илон Маск. Софи Даунинг сочла случившееся весьма забавным и отметила, что ничего подобного ей раньше не встречалось. Работник кофейни растерялся на кассе, но не стал забирать карту у женщины.

После второго визита в кофейню Даунинг приняла решение не пользоваться картой. Она решила, что проблема может быть связана с ошибкой при сканировании штрих-кода. Пока от кофейни ей не поступало никаких сообщений.

Ранее жительница Тюменской области стала обладательницей крупного выигрыша в лотерею, выиграв 333 333 333 рубля. Счастливый билет был куплен в торговом центре Тюмени, хотя изначально покупка билета не планировалась. Россиянка поделилась, что у них уже были билеты, но решение приобрести еще один было принято спонтанно по предложению супруга. Она планирует потратить выигрыш на покупку квартиры, путешествие и заботу о здоровье.

