Коростелев поздравил Клебо с победой в марафоне на ОИ-2026

Российский лыжник Савелий Коростелев поздравил норвежца Йоханнеса Клебо после его триумфа в марафоне на Олимпийских играх, передает «Чемпионат». Коростелев финишировал пятым и сразу после завершения гонки подошел к норвежскому спортсмену, чтобы поздравить его с заслуженной победой.

Клебо одержал победу во всех шести гонках на Олимпийских играх в Италии, установив новый рекорд. 21 февраля 2026 года на зимних Олимпийских играх Клебо стал победителем в масс-старте классическим стилем на дистанции 50 км, заработав свое 11-е олимпийское золото в карьере.

Вместе с ним на пьедестал поднялись еще два представителя Норвегии: Мартин Нюэнгет завоевал серебро, а Эмиль Иверсен — бронзу. Савелий Коростелев финишировал пятым.

Ранее Коростелев после марафона на Олимпиаде в Италии признался, что чувствует сильную усталость и подавленность. Российский спортсмен отметил сложность условий гонки и был удивлен ранним отрывом норвежских спортсменов.

Перед этим Коростелев выразил желание сыграть в видеоигру с Клебо. Узнав о предпочтениях норвежца в играх, россиянин предложил встретиться в Fortnite.