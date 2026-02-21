Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
21 февраля 2026 в 20:31

Коростелев поздравил Клебо с победой в марафоне на ОИ-2026

Йоханнес Клебо Йоханнес Клебо Фото: Peng Ziyang/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Российский лыжник Савелий Коростелев поздравил норвежца Йоханнеса Клебо после его триумфа в марафоне на Олимпийских играх, передает «Чемпионат». Коростелев финишировал пятым и сразу после завершения гонки подошел к норвежскому спортсмену, чтобы поздравить его с заслуженной победой.

Клебо одержал победу во всех шести гонках на Олимпийских играх в Италии, установив новый рекорд. 21 февраля 2026 года на зимних Олимпийских играх Клебо стал победителем в масс-старте классическим стилем на дистанции 50 км, заработав свое 11-е олимпийское золото в карьере.

Вместе с ним на пьедестал поднялись еще два представителя Норвегии: Мартин Нюэнгет завоевал серебро, а Эмиль Иверсен — бронзу. Савелий Коростелев финишировал пятым.

Ранее Коростелев после марафона на Олимпиаде в Италии признался, что чувствует сильную усталость и подавленность. Российский спортсмен отметил сложность условий гонки и был удивлен ранним отрывом норвежских спортсменов.

Перед этим Коростелев выразил желание сыграть в видеоигру с Клебо. Узнав о предпочтениях норвежца в играх, россиянин предложил встретиться в Fortnite.

лыжники
Олимпиада
поздравления
Норвегия
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В России развеяли слухи о запрете на оказание медпомощи в Индии
«В два раза»: одной категории россиян повысят пенсии с 1 марта
Кустурица пожаловался на нехватку российских телеканалов в Сербии
Россиян предупредили о смене условий обсуживания банковских карт
Когда в Москве растает снег и придет весна? Прогнозы синоптиков
Россиян предупредили о длинных очередях на границе с Эстонией
Зажженная сигарета унесла жизни пятерых человек
В МВД обновили статус осужденного адвоката-иноагента Полозова
Популярная блогерша погибла под колесами грузовика возле Анапы
«Эй, вперед, кусать!»: Мирошник рассказал о новом поручении Зеленскому
Одессит охладил пыл сотрудников ТЦК при помощи «спасительной пены»
Силы ПВО за шесть часов сбили 89 дронов ВСУ над регионами
США увеличили импорт сладостей из России до максимума с 2021 года
Коростелев поздравил Клебо с победой в марафоне на ОИ-2026
США предупредили о затяжном конфликте из-за ударов по Ирану
На Западе предупредили о крупной передислокации военных США
«Предотвратить утечку»: появились детали задержания принца Эндрю
Семеновой не хватило шага до финала ОИ-2026
Женщина зашла в кофейню за латте и случайно стала богаче Илона Маска
Лавров пообещал Китаю отчет о смертельной трагедии на Байкале
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов
Семья и жизнь

Кого нельзя заселять в квартиру: черный список арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.